Движок сравнения цен (аналог Яндекс-Маркет)

Вёрстка и программирование сайта салона штор. Срок - 1 месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Еще аналоги: абц.ru, прайс.ру, товары майл.
Сразу оговорюсь, что указанный проект НЕ предполагает разработку движка с нуля! Предполагается, что движок у Вас уже есть и успешно работает (т.к. эта тема здесь уже неоднократно обсуждалась). Нужно лишь его немного доработать в соответствии с нашими требованиями.
Основной функционал:
Выбор региона
При выборе данного товара из категории или по результатам поиска полная информация по нему: где продается, разбег цен характеристики, фотография
Статистика кликов и переходов
Подсчет стоимости переходов и сроков размещения
Возможность добавить несколько изображений товара
Возможность ввести неограниченное количество полей (например: цвет, размер, производитель, страна изготовления, вес и т.д.)
неограниченная вложенность категорий
Личные кабинеты для администратора сайта и менеджера (представителя) магазина
Система SEO, возможность добавлять ключевые слова к каждому товару, услуге
Отзывы о товаре, фирме
В случае если у фирмы нет интернет-магазина, возможность оформления покупки с сайт функция корзины.
Импорт товаров из csv, xml
Решение проблемы с высокой нагрузкой (например при помощи java-script, как на яндекс- маркете)
Что-то похожее можно посмотреть здесь: http://xxj.ru/soft/shop/index.php?cat=59
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