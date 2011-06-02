Движок сравнения цен (аналог Яндекс-Маркет)

Еще аналоги: абц.ru, прайс.ру, товары майл.

Сразу оговорюсь, что указанный проект НЕ предполагает разработку движка с нуля! Предполагается, что движок у Вас уже есть и успешно работает (т.к. эта тема здесь уже неоднократно обсуждалась). Нужно лишь его немного доработать в соответствии с нашими требованиями.

Основной функционал:

Выбор региона

При выборе данного товара из категории или по результатам поиска полная информация по нему: где продается, разбег цен характеристики, фотография

Статистика кликов и переходов

Подсчет стоимости переходов и сроков размещения

Возможность добавить несколько изображений товара

Возможность ввести неограниченное количество полей (например: цвет, размер, производитель, страна изготовления, вес и т.д.)

неограниченная вложенность категорий

Личные кабинеты для администратора сайта и менеджера (представителя) магазина

Система SEO, возможность добавлять ключевые слова к каждому товару, услуге

Отзывы о товаре, фирме

В случае если у фирмы нет интернет-магазина, возможность оформления покупки с сайт функция корзины.

Импорт товаров из csv, xml

Решение проблемы с высокой нагрузкой (например при помощи java-script, как на яндекс- маркете)

Что-то похожее можно посмотреть здесь: http://xxj.ru/soft/shop/index.php?cat=59