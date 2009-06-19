EKVI X Cms - добавить в каталог 2 уровень меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

EKVI X Cms (EXCms 2).

Есть каталог продукции. Категории настроены. Для продуктов нужно сделать вложенность. Т.е. добавить еще 1 уровень продуктов. Видимо, нужны под-категории.

Проблема в том, что слишком длинное описание продуктов не вмещается в базу (стоит запрет). Да это и не нужно.

16 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется запустить социальный сайт

    Требуется запустить социальный сайт, используя шаблоны типа Jomsocial или подобные с допмодулями. Уважаемые дизайнеры! Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость установки, приоритет отдадим предложениям с адекватными ценами, так как социальный сайт это общественный, а не ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Запись флеша из флеша (на flex)

    $300

    Есть приложение написанное на flex. Приложение проигрывает видео и позволяет рисовать. Требуется написать модуль на flex, который позволит в ходе работы приложения записывать все, что происходит в окне этого приложения. записываться все должно в виде ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • РHР анoнимaйзeр - создать

    $250

    Трeбoвания для php-прoграммиcтa: -в/o мaт. фaк. (желaтeльно сиcтeмное прoграммирoвание) -знaние прoколoв httр Hужнo рaзрабoтать анoнимaйзер (oтпрaвкa,принятие,обрабoтка кoнтeкста). Врeмeни мнoгo нe займeт (2-6 дня). ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой модуль для Joomla

    Нужен простой модуль для Joomla 1.0.x идея такая есть форма три поля Имя телефон и имейл такой модуль должен выводиться в позиции для модулей. Что он делает шлёт 2 письма одно на ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сделать флеш-проигрыватель mp3 файлов

    $20

    Флеш должен принимать следующие параметры: file - url mp3 файла (желательно, чтоб плеер понимал не только полные, но и относительные url); id - идентификатор плеера. будет уникальным для каждого плеера на странице ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переработка движка сайта

    Есть сайт, сделанный на PHP - MySql - Smarty, с системой управления контентом под названием STYLECMS. Система совсем не сложная, сайт состоит из минимум функций. пример вот: vodopribors.ru. Нужно переписать код, чтобы ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна консультация по Flash

    Здравствуйте! Нужна консультация по флеш роликам, а именно нужна помощь в редактировании (достаточно подсказать то что мне нужно) Раньше я заказывал работы по изменению, сейчас сам решил ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад