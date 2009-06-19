EKVI X Cms - добавить в каталог 2 уровень меню

EKVI X Cms (EXCms 2).

Есть каталог продукции. Категории настроены. Для продуктов нужно сделать вложенность. Т.е. добавить еще 1 уровень продуктов. Видимо, нужны под-категории.

Проблема в том, что слишком длинное описание продуктов не вмещается в базу (стоит запрет). Да это и не нужно.