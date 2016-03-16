Необходимо сделать небольшиеизменения в структуре сайта. Наш сайт http://kitabooki.com.ua. На платформеopencart. К проекту прикрепляем список необходимых изменений. Рассмотрим все предложения.
Электронный каталог товаров на Windows 7 с инсталлятором
Есть интернет магазин, в нем есть товары. Необходимо реализовать этот каталог под планшет с Windows 7 для торговой точки.
Размеры экранов планшетов 1366x768 и 1280x780
Нужна только клиентская часть с возможностью обновления через инет или с флешки (для оффлайн обновления)
Инсталляция максимально простая.
При инсталляции приложение добавляется в автозагрузку.
Без клавиатуры не должно быть возможности попасть в систему. Приложение открывается на весь экран. Доступна только навигация по каталогу.
Структура каталога - несколько товарных категорий, до 20 товаров в каждой.
Карточка товара - описание, несколько фотографий, характеристики в таблице и видеофайл.
Все видео и фото должны быть расположены локально.
Никаких фильтров, сортировок, топ. продуктов и тд. в каталоге не будет.
На главной странице - товарные категории. При выборе категории, переход к списку товаров.
При выборе товара переход к карточке товара,
Обновление максимально простое. При повторном запуске инсталлятора, возможность выбора откуда обновляться с сайта или флешки, дальше происходит обновление.
Какая нужна информация от меня? Есть ли доп. требования к серверной части?
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