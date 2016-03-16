Электронный каталог товаров на Windows 7 с инсталлятором

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Есть интернет магазин, в нем есть товары. Необходимо реализовать этот каталог под планшет с Windows 7 для торговой точки.

Размеры экранов планшетов 1366x768 и 1280x780

Нужна только клиентская часть с возможностью обновления через инет или с флешки (для оффлайн обновления)

Инсталляция максимально простая.

При инсталляции приложение добавляется в автозагрузку.

Без клавиатуры не должно быть возможности попасть в систему. Приложение открывается на весь экран. Доступна только навигация по каталогу.

Структура каталога - несколько товарных категорий, до 20 товаров в каждой.

Карточка товара - описание, несколько фотографий, характеристики в таблице и видеофайл.

Все видео и фото должны быть расположены локально. 

Никаких фильтров, сортировок, топ. продуктов и тд. в каталоге не будет.

На главной странице - товарные категории.  При выборе категории, переход к списку товаров.  

При выборе товара переход к карточке товара,

Обновление максимально простое. При повторном запуске инсталлятора, возможность выбора откуда обновляться с сайта или флешки, дальше происходит обновление. 

Какая нужна информация от меня? Есть ли доп. требования к серверной части?

9 лет назад
ittrium
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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