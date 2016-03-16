Электронный каталог товаров на Windows 7 с инсталлятором

Есть интернет магазин, в нем есть товары. Необходимо реализовать этот каталог под планшет с Windows 7 для торговой точки.

Размеры экранов планшетов 1366x768 и 1280x780

Нужна только клиентская часть с возможностью обновления через инет или с флешки (для оффлайн обновления)

Инсталляция максимально простая.

При инсталляции приложение добавляется в автозагрузку.

Без клавиатуры не должно быть возможности попасть в систему. Приложение открывается на весь экран. Доступна только навигация по каталогу.

Структура каталога - несколько товарных категорий, до 20 товаров в каждой.

Карточка товара - описание, несколько фотографий, характеристики в таблице и видеофайл.

Все видео и фото должны быть расположены локально.

Никаких фильтров, сортировок, топ. продуктов и тд. в каталоге не будет.

На главной странице - товарные категории. При выборе категории, переход к списку товаров.

При выборе товара переход к карточке товара,

Обновление максимально простое. При повторном запуске инсталлятора, возможность выбора откуда обновляться с сайта или флешки, дальше происходит обновление.

Какая нужна информация от меня? Есть ли доп. требования к серверной части?