Файл из формата word преобразовать в exel

Веб-программированиеЗакрыт36 заявок431 просмотр
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Необходимо преобразовать файл из формата word в exel, c размежеванием полей по предоставленному образцу.

Файл сделан по шаблону. Все тексты расположены строго в соответствующих местах. Поэтому проблем быть не должно. Пример скину в личку.

11 лет назад
deh222
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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