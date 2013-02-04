Файл из формата word преобразовать в exel

Срочно ищется опытный и ответственный специалист для помощи в доработке интернет-магазина (с высокой нагрузкой) на 1С-Битрикс. Задач - много, проект долгосрочный. Основная текущая задача - апгрейд сайта с Битрикса-9 до Битрикса-12. Не аутсорс, не перепродажа. Работа ...
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Необходимо преобразовать файл из формата word в exel, c размежеванием полей по предоставленному образцу.
Файл сделан по шаблону. Все тексты расположены строго в соответствующих местах. Поэтому проблем быть не должно. Пример скину в личку.
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