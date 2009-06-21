Нужен человек, который всегда в онлайне и специализирующийся на парсинге (со своими фреймворками, в разы ускоряющими работу) для выполнение большого количества мелких проектов по граббингу. Будут встречаться как сайты на вордпрессе, так ...
Flash анимация на шапку сайта
Добрый вечер.
Требуется флешка для компании, которая занимается оконным остеклением. Сюжет:
Здание Санкт-Петербурга, например Гостиница Москва со старым фасадом и остеклением плавно сменяется на Гостиницу Москва с новыми окнами (интересные по дизайну и блестящими).
Можно также взять Гостиницу Пулковскую если отрыть фото Пулковской в Интернете можно "улучшение" ее спроектировать. Добавить объемность и блеск панорам как на Москве.
Анимация заканчивается видом обновленного здания СПб-га с надписью "Украсим город вместе" и логотипом компании.
Эта финальная картинка статично висит на сайте все остальное время.
Логотип прикладываю.
Кто понял задание и кто может сделать, прошу откликнуться.
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