Flash анимация на шапку сайта

Добрый вечер.

Требуется флешка для компании, которая занимается оконным остеклением. Сюжет:

Здание Санкт-Петербурга, например Гостиница Москва со старым фасадом и остеклением плавно сменяется на Гостиницу Москва с новыми окнами (интересные по дизайну и блестящими).

Можно также взять Гостиницу Пулковскую если отрыть фото Пулковской в Интернете можно "улучшение" ее спроектировать. Добавить объемность и блеск панорам как на Москве.

Анимация заканчивается видом обновленного здания СПб-га с надписью "Украсим город вместе" и логотипом компании.

Эта финальная картинка статично висит на сайте все остальное время.

Логотип прикладываю.

Кто понял задание и кто может сделать, прошу откликнуться.