Flash-проигрыватель потокового аудио (радио)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок182 просмотра

Требуется небольшой flash-проигрыватель для воспроизведения потокового аудио (пр. радио).

Радио должно выбирается из списка указанного мной, через отдельный скрипт на php.

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PHP
14 лет назад
FlashNY
Тим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vip3deluxe
Вячеслав 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

vip3deluxe
Вячеслав 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад