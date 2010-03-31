Флеш-оболочка для электронного журнала

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Необходим исполнитель для разработки журнального флеш-приложения. В наличии сверстанные страницы в InDesign CS4, видеоролики, обложка, заставка, фон, кнопки и т.п. (разработанное дизайнерами). Требуется собрать всё это в флеш-приложение в виде журнала. Имеется скаченный флеш-компонент (плагин) с анимированным эффектом перелистования страниц.

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15 лет назад
Arsenaljek
Евгений 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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