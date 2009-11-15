Флеш ролик по готовой раскадровке

Веб-программированиеЗакрыт19 заявок274 просмотра
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Необходимо сделать флэш-ролик по готовой раскадровке - необходимо хорошее владение технологией - нужно будет точно передать все детали раскадровки с эффектами свечения.

14 лет назад
vakh
64 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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