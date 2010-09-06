Форма для сайта. Расчет и вывод в ячейке.

Знания: гугл API, php, ajax, js, jquery Задача: НА сайтах vipzabor.com и beta.zabor.ru/objects/ сделать раздел, наши объекты на картах. Где отображается карта google с помеченными флажками с нашими объектами. В клиентской панели нужно добавить адрес объекта, и карту В ...