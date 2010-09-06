Форма для сайта. Расчет и вывод в ячейке.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок172 просмотра
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Есть форма для сайта. Необходим скрипт - произведение нескольких переменных и вывод их в одну из ячеек формы.

В приложенном файле готовая форма.

Работа думаю несложная. Цена договорная.

13 лет назад
specialkv
Владимир 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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