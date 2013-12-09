Для сайта на движке DLE нужно сделать вход через стим. Для знающего PHP и эту cms работа не сложная на один вечер. Вход должен быть как тут http://steammoney.com/trade/ Кто ...
Форма для заполнения на сайте и распечатывания
Необходимо сделать форму на сайте, которая бы могла отображаться на странице сайта прямо в статье в виде.
В её поля можно было бы вводить свои данные и после всего, можно было бы напечатать итоговый документ на принтере, предварительно увидев результат. Это должен быть PDF файл, который также сохранялся бы на сайте.
Необходимо также, чтобы внизу напечатанного документа выводился адрес сайта, на котором всё это работает.
Документ этот формата А4. Сайт работает на Wordpress.
Прошу писать с ориентировочной ценой всей работы.
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