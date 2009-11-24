Форма и скрипт добавления топиков на livestreet

Есть сайт на движке livestreet http://turidea.net.

Необходимо разработать к нему форму добавления топиков и формы мини регистрации.

1. Форма должна появлятся в конце результатов поиска и на специальной странице добавления топика.

2. Поля формы: тема, блог, сообщение, кнопка сабмит

3. Для залогиненых пользователей действует стандартный механиз добавления топика

4. Для не зарегестрированных пользователей будет следующий сценарий:

4.1. Пользователь вводит данные формы

4.2 На второй странице ему предлагают ввести имя и email, и по этим данным создается регистрация для него и топик присваивается ему

4.3 Или на второй странице, он делает логин как существующий пользователь и опять же топик присваевается ему