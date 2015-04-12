Приветствую! Требуется натянуть шаблон интернет-магазина на insales. На сколько мне известно, у данной системы свой ip. Поэтому, скорее всего, нужен человек, который уже имеет опыт работы с данным движком. ...
Форма (калькулятор) расчета стоимости столешницы из камня
Добрый день.
Требуется разработка калькулятора он-лайн расчета стоимости столешницы из искусственного камня и интеграция его на сайт (статичный сайт на HTML+CSS без CMS). Пример нужного калькулятора можно посмотреть здесь:
http://www.unicapietra.ru/calculator.html
Данный пример отражает большинство необходимых мне функций, но нужно будет еще некоторые добавить, а некоторые скорректировать. Все подробности обсудим непосредственно с исполнителем.
Обязательные требования:
- Возможность оперативно менять исходные цены материала путем загрузки файла с ценами на хостинг.
- Цена считается автоматически при изменении любого из параметров, а не после нажатия кнопки "Сделать расчет"
- Результаты расчета сохраняются в виде файла и могут отправляться на почту пользователю и администратору сайта. Пример результатов расчета, отправляемых на почту, во вложении.
- Ведется счетчик сделанных расчетов, доступный только администратору сайта
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