Форма (калькулятор) расчета стоимости столешницы из камня

Добрый день.

Требуется разработка калькулятора он-лайн расчета стоимости столешницы из искусственного камня и интеграция его на сайт (статичный сайт на HTML+CSS без CMS). Пример нужного калькулятора можно посмотреть здесь:

http://www.unicapietra.ru/calculator.html

Данный пример отражает большинство необходимых мне функций, но нужно будет еще некоторые добавить, а некоторые скорректировать. Все подробности обсудим непосредственно с исполнителем.

Обязательные требования:

- Возможность оперативно менять исходные цены материала путем загрузки файла с ценами на хостинг.

- Цена считается автоматически при изменении любого из параметров, а не после нажатия кнопки "Сделать расчет"

- Результаты расчета сохраняются в виде файла и могут отправляться на почту пользователю и администратору сайта. Пример результатов расчета, отправляемых на почту, во вложении.

- Ведется счетчик сделанных расчетов, доступный только администратору сайта