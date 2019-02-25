Форма на PHP - загрузка фото на Yandex.disk

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Разработать страничку для загрузки фотографий на yandex.disk. На форме должны быть поля описания проекта, автор, и фото до и после (два контрола выбора, в каждом должна быть возможность загрузить несколько фото). Затем, при отправке на Yandex.disc в существующем Excel файле создается новая запись (номер, название проекта, описание) и формируется код (например, F002 - по порядку) и создается папка с таким же именем, куда загружаются фото.  Аутентификацию (логин пароль) можно в код зашить. Решение временное, поэтому нужно все максимально просто и быстро.  

PHP
5 лет назад
spiminov696
Сергей 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад