Форма обратной связи для сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок175 просмотров

Для сайта https://goo.gl/kA1YQm работающем на Joomla нужно установить стандартную рабочую форму ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (Имя, Тел, Е-мейл, Сообщение) на странице Стоимость. Также есть необходимость вставлять эту форму и на другие страницы этого же сайта.

Я так понимаю, что можно использовать уже существующие модули и плагины и ручной самописный код.

Укажите вашу цену и срок исполнения. Спасибо.

Joomla
8 лет назад
Benjamin
40 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Работа сделана качественно и до конца, не смотря на все трудности со стороны других участников процесса. Спасибо за работу.
Могу рекомендовать Вениамина как ответственного заказчика. Все, что нужно для работы, предоставил, был на связи при решении вопросов. Проект оплачен в соответствии с изначальной договоренностью.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад