Форма оплаты автобусных билетов через безоп. платежные системы онлайн

В верху кнопочки для выбора языка Рос. Укр. Еng. по умолчанию Украинский.

Поле - Имя.

Сама форма имеет вид адаптированного под мобильные устройства скрипта, с полями где человек выбирает направление (и кнопка расширения формы для обратного билета как тут - http://demo.phpjabbers.com/1498841476_664/preview.php?lid=1).

При выборе направления по умолчанию поле 1 - Київ, поле 2 - Дніпро. При выборе поля 1 на Дніпро, автоматически во втором поле подставляется Київ. Форма будет работать на один маршрут (экспресс).

Поля (в зависимости от - "направление", "обратное направление" ( или "туда", "обратно" - "напрямок", "зворотний") выбора даты. Календарь выбора даты поездки должен быть автоматическим с возможностью покупки на месяц в перед. Смена даты актуальной на сегодняшний день, и сам календарь на десять лет вперед на пример.

Поле количества билетов туда, и дополнительное поле для указания количества обратных билетов.

Поле ввода телефонного номера в международном формате (по умолчанию стоит +38-Украина(выпадающее меню с выбором страны если номер не Украина) обязательно, и @почты не обязательно.

Кнопка "Купить билет". Фрагмент с выбором места в автобусе отсутствует. Пишем - свободная посадка, место не указывается.

Скрипт формирует билет с указанием Имени, даты и времени отправления, маршрут (туда, Днепр - Киев, обратно, киев - Днепр), цену, ID - платежа, и выводит клиента на страницу с этими данными и кнопкой "Оплатить" (которая привязана к безопасному соединению оплаты по карте (реквизитам карты), или оплаты через приват24). Если билетов несколько, или есть обратный билет, на странице предварительного заказа с кнопкой "оплатить" отображаются все заказанные билеты и туда и обратно с ценой за билет, одним ID, номером тел. и @почтой (если @ указан).

После оплаты (не знаю пока как это будет привязано) на указанный тел. номер клиента приходят смс по каждому билету с данными по каждому билету (и на @почту, если клиент указал), все данные с страницы формирования платежа. Эти же данные отправляются параллельно на @почту и телефон продавца. Клиент при посадке показывает смс или распечатанный билет.

Интересует возможность редактирования направлений и цены. Вставки на сайты с разными движками, и в разных местах - страницах, сайтбаре.

P.S.

Прошу обратить особое внимание на то, что подобного рода заказов я не осуществлял ранее. Может, что то написал лишнее или наоборот не дописал. Пока не понимаю как это все будет работать. И еще не консультировался в банке.

Вот примеры подобных форм.

https://tickettool.net/ru/index/eventpopup/2a4406dd83ac938ec2f7c78cfd3ec5da?mes=2

https://tickettool.net/ru/index/demo

https://busfor.ua/?aff_sub=357163138&Adsource=Google&Admedium=cpc&Adcampaign=DSA&Adcontent=31630996569&AdTerm=&AdMatchtype=b&gclid=Cj0KEQjw7dfKBRCdkKrvmfKtyeoBEiQAch0egYWWOwJlR3WAnS1nvu9DWlcO-_7d98qSiAyFallRNJsaAgwB8P8HAQ

http://www.odessabus.com/ru?gclid=Cj0KEQjw7dfKBRCdkKrvmfKtyeoBEiQAch0egTV0TtSg6H_fkrlYWUBF2gmgpcOZKfcRERRRxOt-e48aAmDS8P8HAQ

https://krimtrans.info/#bronirovanie