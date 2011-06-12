Форма заказа билета - внедрить в сайт с дизайном

$25
Веб-программированиеЗакрытнет заявок109 просмотров
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Имеется маленький сайт с одной страницей, необходимо внедрить в нее форму заказа билета, код формы имеется.

Необходимо переделать форму под дизайн сайта, красиво и со вкусом!

Обращаться в ICQ 414415415 для быстрой договоренности!

13 лет назад
karo777
Игорь 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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