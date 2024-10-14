Требуется доработка сайта на modX, включая функционал корзины: добавление, изменение и удаление товаров с автоматическим пересчетом. Необходимо создать форму для оформления заказа с вводом данных покупателя, выбором способа оплаты и доставки. Реализация уведомлений о новых заказах на почту и обнуление корзины после оформления.
Форум Vbulletin налаштування.
Потрібно почистити форум від ботів, грузить сервер.
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