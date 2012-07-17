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Фотолента и модуль поздравлений на Instant
1. внизу на сайте надо сделать закольцеванную ленту фоток....
Надо сделать так, чтобы там крутились фотки из альбомов, причем брались отуда случайным образом. По 2 фотки из 10 последних фотоальбомов.
При наведении - показывалось всплывающим окном название альбома и название фото,
при кликаньи - открывалась фотка в фотоальбоме
2. Надо написать модуль поздравления с днем рождения. В спец. форму заносится фотография, ФИО человека, Дата его роджения, заслуги.
Модуль на главной должен выводить "на этой неделе прзднует свое День Рождения Василий Иванович Пупкин. фото. описнаие"
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