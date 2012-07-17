Фотолента и модуль поздравлений на Instant

Работает по предоплате 50%. Фотоленту сделал, но не зацикленную. Исчез. Модуль поздравлений я до сих пор не получил. Связаться не получается ни по скайпу, ни здесь, ни по почте. При общении вежливый и интелегентный... Но кидальщик! Не то что по срокам подвел, вообще не выполнил до сих пор работу.Уже больше 20 дней прошло!