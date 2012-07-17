Фотолента и модуль поздравлений на Instant

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

1. внизу на сайте надо сделать закольцеванную ленту фоток....

Надо сделать так, чтобы там крутились фотки из альбомов, причем брались отуда случайным образом. По 2 фотки из 10 последних фотоальбомов.

При наведении - показывалось всплывающим окном название альбома и название фото,

при кликаньи - открывалась фотка в фотоальбоме

2. Надо написать модуль поздравления с днем рождения. В спец. форму заносится фотография, ФИО человека, Дата его роджения, заслуги.

Модуль на главной должен выводить "на этой неделе прзднует свое День Рождения Василий Иванович Пупкин. фото. описнаие"

13 лет назад
MNS
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$65
1 день
Работает по предоплате 50%. Фотоленту сделал, но не зацикленную. Исчез. Модуль поздравлений я до сих пор не получил. Связаться не получается ни по скайпу, ни здесь, ни по почте. При общении вежливый и интелегентный... Но кидальщик! Не то что по срокам подвел, вообще не выполнил до сих пор работу.Уже больше 20 дней прошло!

Заявки фрилансеров

htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина на Битрикс

    $500

    Есть работающий интернет-магазин (около 2000 наименований товаров) необходимо доработать функционал сайта в соответствии с замечаниями. Опыт программирования различной сложности на Битрикс обязателен. Без предоплаты. Возможна оплата по выполнению пунктов ТЗ.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Facebook SignUp & Login

    Нужно сделать вход / регистрация на сайте социальной сети через Facebook. Примерно как в Pinterest.com. Присылайте детали в личные сообщения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно реализовать мультиязычность на сайте.

    Нужно реализовать мультиязычность на сайте. Способы реализации пишите в личные сообщения. SEO - Поисковые машины имеют индексировать сайт на другом языке Оплата пися одобрение проекта. Детали пишите в личные сообщения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модернизация сайта.

    Доброго дня. Нужна модернизация сайта www.b-scout.ru Смена дизайна и структуры на www.getgps.ru у сайта будет 3 разных темы мониторинг транспорта, параллельное вождение, видео наблюдение. при переходе с темы на тему должен меняться ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно поправить код PHP

    $5

    В общем есть участок кода, в котором есть ошибка - которая подвергает сайт к ошибкам. А именно часть сайта тупо не загружается. Люди хорошо знающие php думаю справятся за 5 мин. Сроки ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Facebook

    Добрый день У нас есть сайт с форумом - www.cq.md Хотелось бы добавить чтоб люди могли писать сразу со своего акка чтоб не надо было регистрироваться И чтоб на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг сайтов elcats.ru и japancats.ru

    Здравствуйте, требуется эмулировать работу с сайтами elcats.ru и japancats.ru Пример: Выбираем марку, модель, группу запчастей, подгруппу запчастей, затем выходит табличка и картинка с запчастями. В таблице меняем ссылку "цена" на нашу ссылку. Все эти ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад