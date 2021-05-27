Фронт для сайта по скачкам и бегам

Проектная работа, при желании возможно вести фронт проекта в дальнейшем.

Крупная российская компания хочет создать уникальный сайт по скачкам и бегам. Сейчас такого в России нет.

Есть бекенд-разработчик и архитектура веб-приложения.

Необходимо создать фронт по существующему дизайну (фигма).

GUI Front

Технология: Single Page Application Angular, Nginx

Графический интерфейс пользователя. Позволяет производить игровую механику, а именно регистрация, личный кабинет, пополнение/списание, Оформление билета на пари, заключение пари, просмотр событий.

Предлагается разрабатывать с применением UI (интерфейсных) компонентов Telerik. Взаимодействие с бекендом осуществляется через REST. Front-end авторизует пользователей с помощью redirect на сервис Keycloak c получением JWT-токенов безопасности.

Выбор стека фронта может меняться в зависимости от компетенций исполнителя.