Фронт для сайта по скачкам и бегам

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки756 просмотров

Проектная работа, при желании возможно вести фронт проекта в дальнейшем.

Крупная российская компания хочет создать уникальный сайт по скачкам и бегам. Сейчас такого в России нет.

Есть бекенд-разработчик и архитектура веб-приложения.

Необходимо создать фронт по существующему дизайну (фигма).

GUI Front

Технология: Single Page Application Angular, Nginx

Графический интерфейс пользователя. Позволяет производить игровую механику, а именно регистрация, личный кабинет, пополнение/списание, Оформление билета на пари, заключение пари, просмотр событий.

Предлагается разрабатывать с применением UI (интерфейсных) компонентов Telerik. Взаимодействие с бекендом осуществляется через REST. Front-end авторизует пользователей с помощью redirect на сервис Keycloak c получением JWT-токенов безопасности.

Выбор стека фронта может меняться в зависимости от компетенций исполнителя.

AngularFigmaNginx
4 года назад
Creemer
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