Требуется разработать модель и контроллер, без визуальных форм для простого сервиса управления файлами. Среда - Ruby 1.9.1 , Rails 2.3.5 Общие требования к моделям и процессу разработки: http://123.writeboard.com/804de8d7ac7ade4d4 Требования к модели ...
Фукнция парсинга категориальной структуры сайта
Необходима функция, которая парсит сайт и при этом сохраняет в базе данных его категориальную структуру. То есть записи БД будут иметь следующий формат:
ID URL страницы URL родительской страницы
Идентификация структуры может проходить либо по структурам URLов сайта - например:
В данном случае site.ru/papka/doc1 является подстраницей site.ru/papka.
Также должна быть возможность вместо использования структуры в качестве базиса идентификации категорий, использовать маркеры для определения родительских страниц (маркер - это кусок кода на странице, который может включать название категории). Например, на блоге на вордпресс с ЧПУ вида blog.ru/postname - это может быть код, в котором заключено название категории.
Также будут приветствоваться и поощряться любые советы в оптимизации алгоритма.
p.s. желательно сотрудничество с человеком, у которого уже есть готовые решения.
p.p.s. базовые функции для получения контента со страницы, а также сбора внутренних ссылок я предоставлю (просто функции уже отлажены, поэтому настаиваю именно на их использовании)
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