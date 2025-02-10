Требуется разработка Telegram-бота для авторизации в игре Brawl Stars. Бот должен запрашивать email и код для доступа, а затем распознавать доступные скины с использованием OCR. Необходимо сканировать экраны скинов, классифицировать их по редкости и создавать объединенные изображения для каждой категории. Проект должен быть автономным и работать на сервере через эмулятор.
Функциональный и красивый чат для сайта
Мне нужен функциональный и красивый чат для сайта. Чтобы пользователь мог написать сообщение на сайте в чат, и его сообщение пришло мне в ТГ канал. Я мог бы ответить конкретно этому пользователю в этот же ТГ канал, и мой ответ отобразился у него в чате на сайте. Его сообщения должны быть справа в чате (фон сообщений, например, голубой), а мои ответы - слева в чате (фон сообщений белый, например). То есть с каждым пользователем должна быть уникальная переписка, чтобы этот чат был персональным. Предполагаю, что нужна какая-то фильтрация по ID пользователю или как-то так. Также нужен адаптив такого чата под мобильные устройства и под разные разрешения и экраны в целом.
Сколько будет стоить и какие сроки выполнения? Сайт сделан на Tilda
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Необходимо внести изменения в функционал раздела сайта на Битрикс. Подробное описание изменений указано в приложенном задании. Вёрстка для изменений будет предоставлена.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется интегрировать API видеогенерации MiniMaxi в существующий проект на Laravel и Svelte. Необходимо реализовать подключение к API для генерации видео и внести изменения в интерфейс: добавить выпадающий список для выбора модели видеогенерации на странице генерации.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо выполнить доработки на сайте WordPress: добавить кнопку онлайн-оплаты Liqpay в форму оформления заказа и изменить URL на странице товара при выборе цвета. Сайт будет предоставлен для оценки.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется разработка темы WordPress, клон сайта novichok-tv.com. Необходимо перенести все функции и дизайн, добавить возможность смены цветов, два плеера для сериалов и фильмов, а также комментарии после плеера. Работа только по договору или безопасной сделке.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
Ищется опытный веб-дизайнер или программист для консультации по улучшению конструктора сайтов. Необходимо создать веб-страницу в приложении и предоставить рекомендации. Требуется уверенная работа с графическими редакторами, тестовый звонок перед консультацией и наличие производительного компьютера.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется специалист для оптимизации сайта на Yii с целью улучшения показателей PageSpeed. Основные задачи: вывести производительность всех страниц в зеленую зону на десктопе и мобильных устройствах, с акцентом на CLS и LCP. Доступ к репозиторию будет предоставлен для работы. Все изменения должны сохранять дизайн и функционал сайта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать веб-скрипт, который будет извлекать и отображать информацию из базы данных на основном сайте и поддомене. Работа включает интеграцию верстки и настройку подключения к базе данных.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $400
Требуется разработка программного обеспечения для букмекерского сайта, которое будет дублировать ставки на нескольких счетах одновременно. Ищем специалиста с опытом работы в данной области, знакомого с особенностями букмекерского бизнеса.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад