Мне нужен функциональный и красивый чат для сайта. Чтобы пользователь мог написать сообщение на сайте в чат, и его сообщение пришло мне в ТГ канал. Я мог бы ответить конкретно этому пользователю в этот же ТГ канал, и мой ответ отобразился у него в чате на сайте. Его сообщения должны быть справа в чате (фон сообщений, например, голубой), а мои ответы - слева в чате (фон сообщений белый, например). То есть с каждым пользователем должна быть уникальная переписка, чтобы этот чат был персональным. Предполагаю, что нужна какая-то фильтрация по ID пользователю или как-то так. Также нужен адаптив такого чата под мобильные устройства и под разные разрешения и экраны в целом.

Сколько будет стоить и какие сроки выполнения? Сайт сделан на Tilda