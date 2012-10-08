Функция определения координат GPS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Написать скрипт на JAVA SCRIPT совместно/без PHP, который будет получать координаты GPS из телефона. Т.е. это не будет предустановленное приложение на телефоне.

Если возникнут вопросы – отвечу на все.

JavaPHP
13 лет назад
KSergeev
Николай 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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