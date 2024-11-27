Геймификатор для подготовки ТЗ по разработке мини-игры в Телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Я ищу геймификатора для проекта, задача которого подготовить техническое задание для разработки мини-игры в телеграм.

Игра предназначена для обучения пользователей использованию интернета.

Основной нарратив: семья переезжает в новый дом и сталкивается с задачей подключения интернета.

Игроку нужно пройти три мини-игры:

1) Найти правильное место для установки роутера;

2) Провести интернет, используя механизм "соедини цепь";

3) Найти устройства, подключенные к интернету с механикой "Find Object".

Игра должна представлять собой единую историю о том, как семья успешно справляется с задачей.

Ожидается разработка ТЗ, включающего UX-дизайн экранов, требования для дизайнера, верстальщика и программиста.

Оплата по договоренности.

5 месяцев назад
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