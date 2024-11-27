Необходимо разработать функционал для сайта на платформе Tilda, позволяющий транслировать изображение с веб-камеры, установленной на стройке. Трансляция должна осуществляться в режиме реального времени, чтобы пользователи могли видеть текущие события на объекте. Ожидается интеграция и настройка всех необходимых компонентов для качественного стрима.
Геймификатор для подготовки ТЗ по разработке мини-игры в Телеграм
Я ищу геймификатора для проекта, задача которого подготовить техническое задание для разработки мини-игры в телеграм.
Игра предназначена для обучения пользователей использованию интернета.
Основной нарратив: семья переезжает в новый дом и сталкивается с задачей подключения интернета.
Игроку нужно пройти три мини-игры:
1) Найти правильное место для установки роутера;
2) Провести интернет, используя механизм "соедини цепь";
3) Найти устройства, подключенные к интернету с механикой "Find Object".
Игра должна представлять собой единую историю о том, как семья успешно справляется с задачей.
Ожидается разработка ТЗ, включающего UX-дизайн экранов, требования для дизайнера, верстальщика и программиста.
Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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