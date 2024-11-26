Требуется Senior Engineer для разработки блокчейнов с полным рабочим днем в удаленном формате. Опыт от 1,5 лет, навыки в Solidity и EVM, разработка смарт-контрактов, интеграция криптовалютных кошельков и платежей, работа с API и серверной интеграцией. Зарплата от 2,5к$ до 3-5к$ в зависимости от опыта.
Генерация визуального контента в html онлайн
В идеале нужно сделать так, чтобы можно было собирать такие страницы: https://info-hit.ru/professions/tarolog/
Т.е:
1. Оглавление
2. Блок в виде таблицы
3. Заголовки, цитаты
Нужен инструмент для этого. В идеале, которые можно разместить на своём сайте.
Страницы лучше в чистом html, для последующей встройки в другие места
Сразу пишите ваш телеграм для связи
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