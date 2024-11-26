Генерация визуального контента в html онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки193 просмотра

В идеале нужно сделать так, чтобы можно было собирать такие страницы: https://info-hit.ru/professions/tarolog/

Т.е:
1. Оглавление
2. Блок в виде таблицы
3. Заголовки, цитаты

Нужен инструмент для этого. В идеале, которые можно разместить на своём сайте.
Страницы лучше в чистом html, для последующей встройки в другие места

Сразу пишите ваш телеграм для связи

HTML
5 месяцев назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
48 отзывов
5 месяцев назад