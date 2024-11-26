Генерация визуального контента в html онлайн

В идеале нужно сделать так, чтобы можно было собирать такие страницы: https://info-hit.ru/professions/tarolog/



Т.е:

1. Оглавление

2. Блок в виде таблицы

3. Заголовки, цитаты



Нужен инструмент для этого. В идеале, которые можно разместить на своём сайте.

Страницы лучше в чистом html, для последующей встройки в другие места



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