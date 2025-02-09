Глубокая модернизация сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок186 просмотров

Есть сайт, с отличными показателями в поисковых системах https://legrand24.kz/

Важно - не менять существующие URL товаров и категорий.

Это ключевое требование при работах с сайтом.

  1. Необходимо обновить дизайн сайта, приблизив его к тому как выглядит версия сайта производителя для Украины https://www.legrand.ua/uk

  2. В каталоге должны быть товары из прикрепленного к заданию списока (вкладка сток)

  3. Необходимо иметь возможность ежедневно обновлять остатки с помощью файла со стоками

  4. Цена - файл с ценой предоставлю. Цена всегда одна - РРЦ, предоставленная производителем. Обновляется с помощью однотипного файла с артикулом и ценой (отличается от файла с остатками)

  5. Язык сайта - русский

  6. В карточке товаров должна быть подробная техническая информация, артикул производителя, прикрепленный файл с каталогом и тех спецификацией продукции, фотографии и схемы установки.

почему обновляем сайт:

  • очень маленький каталог на сайте, нет новых серий продукции

  • не удобная страктура сайта

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3 месяца назад
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