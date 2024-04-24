GoBridge: интеграция магазина с поставщиками

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки216 просмотров

Разработка дополнительного сервиса на Go, который будет выступать интеграционной прослойкой между существующим интернет-магазином на Python и поставщиками. Сервис обеспечит надёжный обмен и агрегирование данных, поддерживая выбранный протокол взаимодействия (например, REST или gRPC) и гарантируя безопасность передачи информации. Проект рассчитан на масштабируемость и возможность дальнейшего расширения функционала, включая потенциальную доработку основного магазина или реализацию дополнительных проектов на Go.

DjangoGo
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