Требуется разработать админ панель для приложения доски объявлений. Необходимо предоставить примеры выполненных работ и ссылки на Git. Подробности будут отправлены в личные сообщения.
GoBridge: интеграция магазина с поставщиками
Разработка дополнительного сервиса на Go, который будет выступать интеграционной прослойкой между существующим интернет-магазином на Python и поставщиками. Сервис обеспечит надёжный обмен и агрегирование данных, поддерживая выбранный протокол взаимодействия (например, REST или gRPC) и гарантируя безопасность передачи информации. Проект рассчитан на масштабируемость и возможность дальнейшего расширения функционала, включая потенциальную доработку основного магазина или реализацию дополнительных проектов на Go.
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