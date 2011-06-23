Google Maps, сложная группировка маркеров

Здравствуйте, есть сайт основанный на google maps, на карте отображается более 5 тыс. маркеров.

Задача простая, нужно выводить маркеры на карте таким образом, что бы браузер при этом не впадал в ступор от большого объема данных. Группировка на чистом js не подойдет, слишком много маркеров.

Важна адекватная стоимость, проект некоммерческий.

Просьба указывать ориентировочную стоимость, есть ли у вас опыт подобных проектов, если будут примеры - еще лучше.