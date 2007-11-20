Готовый движок для новостного портала

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Купим готовый работающий движок для большого новостного портала. Сайт аналогичный Лента.ру. Интересуют работающие реально движки.

16 лет назад
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Алексей 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)
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