Графический ник для vBulletin 4.1.12

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Нужно написать модуль который будет менять обычный ник на графический. В кабинете после Изменить аватар добавляется надпись "Изменить Графический ник" При нажатии открывается страница где пользователь может загрузить изображения которое в последущем будет отабражатся место ника пользователя.

Пример того что должно быть при загрузки ника http://www.pixic.ru/i/d0k043R037y41589.png

Заинтересует пишите напишу еще детали !!!!

11 лет назад
Jok3RJueZ
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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