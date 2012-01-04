Графический ник для vBulletin 4.1.12

Нужно написать модуль который будет менять обычный ник на графический. В кабинете после Изменить аватар добавляется надпись "Изменить Графический ник" При нажатии открывается страница где пользователь может загрузить изображения которое в последущем будет отабражатся место ника пользователя.

Пример того что должно быть при загрузки ника http://www.pixic.ru/i/d0k043R037y41589.png

Заинтересует пишите напишу еще детали !!!!