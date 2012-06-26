Графический редактор товара в Virtuemart

В наше время существует множество интернет-магазинов, где можно самому добавлять изображение на футболку или кружку, и редактировать его. Можно ли такую схему реализовать для Virtuemart? Мы продаем наклейки для мобильных устройств, хотелось бы, чтобы покупатель сам мог создавать дизайн наклейки на сайте загружая свою картинку или выбирая её из галереи. Пример на сайте конкурентов: http://laptoo.ru/index.php?route=product/product&product_id=53 Функционал нужен шире, как тут: http://www.tees.ru/konstruktor/index.html + кадрирование + изменение пропорций изображения( по сути растягивание только в одну в любую сторону) Как видно на первом сайте, контур резки наклейки видно и он не подлежит редактированию, подгружаются только картинки( из галереи или можно загрузить свою), и они же редактируются. Контуры резки есть в png, с прозрачным фоном, либо в cdr, если это поможет. Требуется, чтобы после оформления заказа имелась отредактированная пользователем картинка такого же размера, как файл контура. Неиспользованные области можно совмещать с фоном(если используемые картинки были меньше файла контура). Это нужно, чтобы напечатать и вырезать в точности то, что пользователь сделал в редакторе. Т.е. уже на своем компьютере совместить одинаковые по размеру файл контура и полученное через конструктор изображение. Можно прикрутить этот конструктор только к 4 товарам: наклейка на телефон, наклейка на плеер/psp, наклейка на планшет, наклейка на ноутбук. Выбор модели(файла контура) можно реализовать через свойства, оттуда же будет загружаться цена. Это мое видение, технически можно и по другому сделать, были бы идеи:) Пожалуйста, пишите границы цены вопроса и свои контакты.