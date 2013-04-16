HostCMS v 6.0.6 - заказ в 1 шаг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Здравствуйте!

У нас есть сайт mos-buy.ru нам нужно сделать заказ в корзине в 1 шаг ( другие предложения пока не рассматриваются)

Прошу указать стоимость и сроки.

12 лет назад
bigboch
Вадим 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров