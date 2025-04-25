Необхідно створити трейд бота, який буде парсити Twitter та криптобіржі, здійснюючи торгівлю на основі заданих параметрів. Важливий досвід розробки торгових ботів та високошвидкісних парсерів. Додайте портфоліо з релевантними проєктами. Бюджет та терміни обговорюються.
Html сайт долго грузится. Нужно устранить причину
Долго грузится html сайт bcorp.top , необходимо найти и устранить причину
Заявки фрилансеров
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