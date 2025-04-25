Html сайт долго грузится. Нужно устранить причину

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Долго грузится html сайт bcorp.top , необходимо найти и устранить причину

HTMLУстранение ошибок
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