Игра Last Chaos, нужно серверные перекомпилить, чтобы работали на х64

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Закрыт1 заявка14 просмотров

Игра Last Chaos, нужно серверные перекомпилить, чтобы работали на х64

На данный момент работает на винде

Разработка игр
5 месяцев назад
pastixe
Иван 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад