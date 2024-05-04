Требуется настроить подключение к MongoDB с использованием TLS и ограничить доступ по bindIp. Запустить систему как реплику с увеличением до 5 членов replica set. Работа будет проводиться через видео чат с экранным совместным доступом. Оплата производится по результату выполнения задачи.
Игра Last Chaos, нужно серверные перекомпилить, чтобы работали на х64
Игра Last Chaos, нужно серверные перекомпилить, чтобы работали на х64
На данный момент работает на винде
Заявки фрилансеров
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