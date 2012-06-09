Игры казино. Доработка существующей математики

Доброго времени суток.

Требуется исполнитель для следующего задания (с опытом подобной работы):

Есть несколько игр казино, по разным правилам (слот автоматы), с существуюшей математикой (логикой выпадения выигрышных комбинация), есть графика для нее, есть определенные конфиги (так же влияющие на выпадение определенных комбинаций).

Текущая логика не устраивает - требуется доработка (либо написание с нуля) в соответствии с нашими требованиями (ТЗ - описание требуемой логики будет предоставлено)

Опыт и знания в области работы с играми казино приветствуются.