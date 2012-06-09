В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...
Игры казино. Доработка существующей математики
Доброго времени суток.
Требуется исполнитель для следующего задания (с опытом подобной работы):
Есть несколько игр казино, по разным правилам (слот автоматы), с существуюшей математикой (логикой выпадения выигрышных комбинация), есть графика для нее, есть определенные конфиги (так же влияющие на выпадение определенных комбинаций).
Текущая логика не устраивает - требуется доработка (либо написание с нуля) в соответствии с нашими требованиями (ТЗ - описание требуемой логики будет предоставлено)
Опыт и знания в области работы с играми казино приветствуются.
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