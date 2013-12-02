ImageFlow (галерея) настроить отражения и лайтбокс

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Закрыт2 заявки85 просмотров

Имеется галерея на ImageFlow. Небольшая (40 изображений).

Встроена в сайт на Joomla 3.0, шаблон TZ Nicanian II.

http://finnrudolph.de/ImageFlow

Также согласно документации встроен Highslide JS для всплывания изображений.

Необходимо настроить отражения согласно документации.

Также за дополнительную плату - затемнение фона при всплывании лайтбокса в Highslide JS.

Обязательно указывайте примерную стоимость работы.

Опыт работы с ImageFlow желателен.

JavaScriptJoomla
11 лет назад
Joomlao
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров