Со вчерашнего дня сайт http://oi-russia.ru без видимых причин открывается у многих очень долго, есть подозрение на взлом или вирус. Найти причину, и починить сайт. Оплата яндекс или киви.
ImageFlow (галерея) настроить отражения и лайтбокс
Имеется галерея на ImageFlow. Небольшая (40 изображений).
Встроена в сайт на Joomla 3.0, шаблон TZ Nicanian II.
http://finnrudolph.de/ImageFlow
Также согласно документации встроен Highslide JS для всплывания изображений.
Необходимо настроить отражения согласно документации.
Также за дополнительную плату - затемнение фона при всплывании лайтбокса в Highslide JS.
Обязательно указывайте примерную стоимость работы.
Опыт работы с ImageFlow желателен.
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