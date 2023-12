Импорт товаров по ссылкам (10 поставщиков) + настройка обновления

У меня есть сервис который отдает json такого вида [{"Id":"84","Name":"Acura","ParentId":"","Category":"1","IsMisspelling":"False","IsSynonym":"False"},{"Id":"90","Name":"Audi","ParentId":"","Category":"2","IsMisspelling":"False","IsSynonym":"False"}] Мне нужно получить в PHP array А мне выдает ошибку PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot use object of type stdClass as array Наверно json не валидный