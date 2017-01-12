здравствуйте, необходимо сделать на блоге в личном кабинете пользователя страничку с такой табличкой разработка начата на YII готовы сменить на любую на выбор програмиста
Instant Articles – помощь в настройке плагина на блоге
Доброго времени суток. Скачала плагин Instant Articles на блог на вордпрессе, вроде все сделала по инструкции. Однако, застопорилась на том, что последние 5 статей не отправляются на проверку. Пишет, что плагин не может их перестроить. Попробовала отправить их из Facebook, там пишет, что нужно вставить логотип. У меня он вставлен, однако, все-равно пишет эту ошибку. Наверное проблема не стоит и выйденного яйца, но информации в сети не нашла, поэтому обращаюсь к специалистам.
Конечная цель: статьи блога должны автоматически появляться на моей страничке в Facebook. Хотелось бы, чтобы и на блоге тоже отражался этот сервис. Нужно грамотно настроить блог на Facebook (кнопки, плагины и т.д.)
Нужен добросовестный специалист, готовый все сделать качественно и быстро. В перспективе планирую обращаться по техническим вопросам, их у меня с каждым днем все больше и больше. Поэтому, мне нужно найти порядочного и грамотного профессионала.
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