Instant Articles – помощь в настройке плагина на блоге

Доброго времени суток. Скачала плагин Instant Articles на блог на вордпрессе, вроде все сделала по инструкции. Однако, застопорилась на том, что последние 5 статей не отправляются на проверку. Пишет, что плагин не может их перестроить. Попробовала отправить их из Facebook, там пишет, что нужно вставить логотип. У меня он вставлен, однако, все-равно пишет эту ошибку. Наверное проблема не стоит и выйденного яйца, но информации в сети не нашла, поэтому обращаюсь к специалистам.

Конечная цель: статьи блога должны автоматически появляться на моей страничке в Facebook. Хотелось бы, чтобы и на блоге тоже отражался этот сервис. Нужно грамотно настроить блог на Facebook (кнопки, плагины и т.д.)

Нужен добросовестный специалист, готовый все сделать качественно и быстро. В перспективе планирую обращаться по техническим вопросам, их у меня с каждым днем все больше и больше. Поэтому, мне нужно найти порядочного и грамотного профессионала.