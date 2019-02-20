Интеграция двух баз УТ с корпоративным порталом Битрикс24

Есть корпоративный портал Битрикс24 (коробка). Есть база УТ на 5 организаций, Есть вторая база УТ на одну организацию. Надо настроить обмен с сайтом в этих организациях. Что бы "ходили" документы "Заказ клиентов" и статусы заказов.