Интеграция двух баз УТ с корпоративным порталом Битрикс24

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Есть корпоративный портал Битрикс24 (коробка). Есть база УТ на 5 организаций, Есть вторая база УТ на одну организацию. Надо настроить обмен с сайтом в этих организациях. Что бы "ходили" документы "Заказ клиентов" и   статусы заказов.

5 лет назад
mihhaperov356
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад