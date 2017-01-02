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Интеграция формы заявки с CRM-системой
Есть одностраничный сайт, на нем форма заявки-обращения с шестью полями для заполнения. Сайт создан конструктором platformalp.ru . Нужно что-бы заказы и соответсвующие данные с полей формы попадали в таблицу CRM-системы www.prostoy.ru . Для интеграции с системой есть такая функция в срм-системе, где генерируется html-код и вставляется в нужную часть страницы. Но таблица созданная этим кодом отображается не корректно, в окне с прокруткой, не те шрифты, после нажатия кнопки ОТПРАВИТЬ не выходит сообщение об отправке заявки и исчезает сама кнопка ОТПРАВИТЬ.
Тех.задание:
1. при нажатии на кнопку "Уточнить цену и наличие" должно всплывать окно с формой заявки с шестью полями для заполнения, где первые пять поля обязательные для заполнения.
2. после заполнения заявки клиент нажимает кнопку "Заказать звонок" и вместо формы заявки всплывает окно с сообщением "Спасибо! Ваша заявка отправлена. В ближайшее время мы с Вами свяжемся."
3. Заполненная заявка поступает в таблицу CRM-системы "Заявки и обращения", где информация с полей формы заполняется в соответствующие столбцы таблицы.
4. Дублирующее письмо с информацией заявки поступает на почту для заявок.
Если это сложно, то отредактировать сгенерированный html-код заявки, при котором статичная форма заявки соответствовала общему стилю страницы и выполняла следующие функции:
1. при нажатии на кнопку "Уточнить цену и наличие" будет осуществлен переход в ту область страницы где размещена форма заявки с шестью полями для заполнения, где первые пять поля обязательные для заполнения.
2. после заполнения заявки клиент нажимает в нижней части формы кнопку "Заказать звонок" и поверх экрана всплывает окно с сообщением "Спасибо! Ваша заявка отправлена. В ближайшее время мы с Вами свяжемся." Кнопка "ОК" для закрытия сообщения. После закрытия сообщения форма должна быть пуста и активна для отправки еще одной заявки.
3. Заполненная заявка поступает в таблицу CRM-системы "Заявки и обращения", где информация с полей формы заполняется в соответствующие столбцы таблицы.
4. Дублирующее письмо с информацией заявки поступает на почту для заявок.
Заявки фрилансеров
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