Интеграция ИИ моделей в телеграмм-бота

Требуется голосовой бот для замены колл-центра, который будет обрабатывать входящие звонки. Бот должен произносить приветствие на Казахском и Русском языках, определять язык общения, распознавать текст и отвечать на основные вопросы клиентов по ключевым словам. Вопросы и ответы будут обновляться в процессе работы.