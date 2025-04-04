Интеграция ИИ моделей в телеграмм-бота

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Закрыт10 заявок277 просмотров

Добавить веса модели Roberta-large (обученной на вопросно-ответной системе) к Deepseek-v3 (подключить через Hugging Face), чтобы в телеграмм-боте была генерация ответов моделью. На данный момент имеется телеграмм-бот с моделью Roberta-large, которая выбирает правильный ответ из нескольких вариантов.

Оплата по договоренности.

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