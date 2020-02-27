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Интеграция лендинга с CRM, мессенджерами и платежными системами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя, который может произвести интеграцию со всеми известными CRM-системами и мессенджерами с данным сайтом: https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/
Интеграция с CRM-системой
- Битрикс24
- RetailCRM
- amoCRM
- Мегаплан
- LP CRM
- FreshOffice
- Свой вариант
Интеграция (для заявок) с:
- Телеграм
- What's App
- Viber
- Gmail/Mail/Yandex почта
- Свой вариант
Интеграция с платежными системами:
- Webmoney
- Fondy
- LiqPay
- Яндекс.Касса
- PayPal
- ON Pay
- Pay Any Way
- RoboKassa
- Мегакасса
- E - Autopay
- Spry Pay
- Inter Kassa
- Way For Pay
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