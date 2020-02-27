Интеграция лендинга с CRM, мессенджерами и платежными системами

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки254 просмотра
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Ищу исполнителя, который может произвести интеграцию со всеми известными CRM-системами и мессенджерами с данным сайтом: https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/

Интеграция с CRM-системой

- Битрикс24

- RetailCRM

- amoCRM

- Мегаплан

- LP CRM

- FreshOffice

- Свой вариант

Интеграция (для заявок) с:

- Телеграм

- What's App

- Viber

- Gmail/Mail/Yandex почта

- Свой вариант

Интеграция с платежными системами:

- Webmoney

- Fondy

- LiqPay

- Яндекс.Касса

- PayPal

- ON Pay

- Pay Any Way

- RoboKassa

- Мегакасса

- E - Autopay

- Spry Pay

- Inter Kassa

- Way For Pay

4 года назад
guest_15827346357321
4 года в сервисе
Был
3 года назад