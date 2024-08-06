Ищется опытный разработчик для развертывания сайта на Node/Postgres с настройкой CI/CD. Необходимо задеплоить сайт из GitHub репозитория и настроить хостинг, доступный для пользователей из Казахстана. Важно предоставить инструкции по управлению хостингом и указать ожидаемые расходы. Опыт работы с указанными технологиями обязателен.