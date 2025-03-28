Интеграция парсинга видеофайлов в киносайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок221 просмотр

Основные задачи

  1. Интеграция парсеров для видео:

    • KinoPanda: Использовать API VoidBooster (документация и ключи будут предоставлены) для получения прямых ссылок на видеофайлы.

    • Anitube.in.ua: Адаптировать существующий Java-парсер (исходный код предоставлю) под PHP или написать новый парсер с нуля.

    • Другие источники: Реализовать поиск видео по IMDb ID через TMDB API (например, для стриминговых платформ).

  2. Связка с TMDB:

    • При добавлении контента через TMDB ID система должна автоматически:

      • Искать видео на KinoPanda, Anitube.in.ua и других ресурсах.

      • Сохранять прямые ссылки на видео (в разных качествах: 360p, 720p, 1080p) в базу данных.

  3. Архитектура:

    • Создать отдельный модуль в Laravel для работы с парсерами.

    • Реализовать очередь задач (через Laravel Queues) для асинхронного парсинга, чтобы не нагружать сервер.

  4. Требования к видео:

    • Поддержка форматов: MP4, MKV, WebM.

    • Автоматическое определение доступных качеств.

    • Возможность ручного добавления/удаления ссылок через админ-панель.

Дополнительные требования

  1. Админ-панель:

    • Раздел "Источники видео" с настройкой приоритетов (например, сначала KinoPanda, потом Anitube).

    • Логирование ошибок парсинга (с выводом причины: "видео не найдено", "API недоступно").

  2. Кеширование:

    • Кешировать результаты парсинга на 24 часа, чтобы снизить нагрузку на источники.

  3. Тестирование:

    • Написать unit-тесты для проверки корректности парсинга (примеры тестовых IMDb ID предоставлю).

Требования к фрилансеру

  • Опыт работы с:

    • Laravel (обязательно), PHP, REST API.

    • Парсингом данных (BeautifulSoup, Scrapy или аналоги).

    • Java (для анализа и портирования кода).

  • Понимание работы TMDB и IMDb API.

  • Умение оптимизировать запросы к сторонним сервисам.

Формат ответа

Если вы готовы взяться за проект, укажите:

  1. Примеры аналогичных работ (парсинг видео).

  2. Предполагаемые сроки реализации.

  3. Ваш вариант решения для портирования Java-кода в PHP.

JavaLaravelPHPREST APIИнтеграция APIПарсинг данныхРазработка модулейСоздание парсеров
месяц назад
panda000
Марк 
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