Требуется помощь с заливкой игры на хостинг. Необходимо решить проблему с подключением к базе данных, которая вызывает ошибку 404. Прошу проверить настройки USER, PAS и DB, чтобы устранить возникшие затруднения.
Интеграция парсинга видеофайлов в киносайт
Основные задачи
Интеграция парсеров для видео:
KinoPanda: Использовать API VoidBooster (документация и ключи будут предоставлены) для получения прямых ссылок на видеофайлы.
Anitube.in.ua: Адаптировать существующий Java-парсер (исходный код предоставлю) под PHP или написать новый парсер с нуля.
Другие источники: Реализовать поиск видео по IMDb ID через TMDB API (например, для стриминговых платформ).
Связка с TMDB:
При добавлении контента через TMDB ID система должна автоматически:
Искать видео на KinoPanda, Anitube.in.ua и других ресурсах.
Сохранять прямые ссылки на видео (в разных качествах: 360p, 720p, 1080p) в базу данных.
Архитектура:
Создать отдельный модуль в Laravel для работы с парсерами.
Реализовать очередь задач (через Laravel Queues) для асинхронного парсинга, чтобы не нагружать сервер.
Требования к видео:
Поддержка форматов: MP4, MKV, WebM.
Автоматическое определение доступных качеств.
Возможность ручного добавления/удаления ссылок через админ-панель.
Дополнительные требования
Админ-панель:
Раздел "Источники видео" с настройкой приоритетов (например, сначала KinoPanda, потом Anitube).
Логирование ошибок парсинга (с выводом причины: "видео не найдено", "API недоступно").
Кеширование:
Кешировать результаты парсинга на 24 часа, чтобы снизить нагрузку на источники.
Тестирование:
Написать unit-тесты для проверки корректности парсинга (примеры тестовых IMDb ID предоставлю).
Требования к фрилансеру
Опыт работы с:
Laravel (обязательно), PHP, REST API.
Парсингом данных (BeautifulSoup, Scrapy или аналоги).
Java (для анализа и портирования кода).
Понимание работы TMDB и IMDb API.
Умение оптимизировать запросы к сторонним сервисам.
Формат ответа
Если вы готовы взяться за проект, укажите:
Примеры аналогичных работ (парсинг видео).
Предполагаемые сроки реализации.
Ваш вариант решения для портирования Java-кода в PHP.
Заявки фрилансеров
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