Интеграция сервиса звонков с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Описание задачи: Необходимо настроить интеграцию сервиса zvonok.com с нашим сайтом. При успешной оплате на сайте, владельцу апартаментов должен поступать звонок с уведомлением о новом бронировании. Этот звонок будет генерироваться автоматически, используя данные из почтового события "оплачено" на сайте.

Конкретные действия:

  1. Настроить систему так, чтобы при срабатывании события «оплачено» владельцу апартаментов поступал звонок с заранее подготовленным текстом.

  2. Телефон владельца берётся из базы данных через переменную, передаваемую в почтовое событие.

  3. Нужно подключить API сервиса zvonok.com для отправки звонков.

  4. Обработать возможные ошибки и добавить логи для отслеживания запросов.

Объем работы:

  • Интеграция с API zvonok.com.

  • Настройка почтового события и отправка данных.

  • Логирование запросов и ответов от сервиса.

Желаемый срок:

  • Срок выполнения работы — 3-5 дней.

Требуемые умения и компетенции:

  • Опыт работы с 1С-Битрикс, желательно с темой Аспро Курорт.

  • Знания в работе с API и почтовыми событиями на платформе.

  • Опыт настройки и интеграции сторонних сервисов (в данном случае zvonok.com).

  • Умение работать с логированием и отслеживанием ошибок в интеграциях.

1С-БитриксИнтеграция API
4 месяца назад
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