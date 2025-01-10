Требуется настройка интернет-магазина на платформе Opencart. Необходимо изменить основной цвет шаблона UniShop2 на фиолетовый и проверить работоспособность многоуровневого меню. Также требуется настроить модули для отображения фильтров в категориях, поиска и сравнения товаров.
Интеграция сервиса звонков с сайтом
Описание задачи: Необходимо настроить интеграцию сервиса zvonok.com с нашим сайтом. При успешной оплате на сайте, владельцу апартаментов должен поступать звонок с уведомлением о новом бронировании. Этот звонок будет генерироваться автоматически, используя данные из почтового события "оплачено" на сайте.
Конкретные действия:
Настроить систему так, чтобы при срабатывании события «оплачено» владельцу апартаментов поступал звонок с заранее подготовленным текстом.
Телефон владельца берётся из базы данных через переменную, передаваемую в почтовое событие.
Нужно подключить API сервиса zvonok.com для отправки звонков.
Обработать возможные ошибки и добавить логи для отслеживания запросов.
Объем работы:
Интеграция с API zvonok.com.
Настройка почтового события и отправка данных.
Логирование запросов и ответов от сервиса.
Желаемый срок:
Срок выполнения работы — 3-5 дней.
Требуемые умения и компетенции:
Опыт работы с 1С-Битрикс, желательно с темой Аспро Курорт.
Знания в работе с API и почтовыми событиями на платформе.
Опыт настройки и интеграции сторонних сервисов (в данном случае zvonok.com).
Умение работать с логированием и отслеживанием ошибок в интеграциях.
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