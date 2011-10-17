Интерактивная карта продажи земельных участков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок280 просмотров

Необходимо создать 2 интерактивные карты для сайта, продающего земельные участки.

Есть отсканированные чертежи разбивочных планов двух поселков: http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/sibola_zemelnie_uchastki.gif http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/gorka_zemelnie_uchastki.gif

По уровню оформления и функциональности требуется что-то вроде вот этого: http://chudskoy.fakt-group.ru/uchastki/sxema-posyolka/

Схемы поселков большие, необходимо чтобы итоговые карты влезали по ширине в 960px и при этом были как наглядными, так и удобными для посетителя.

Просьба присылать заявки с оценкой бюджета и сроками исполнения работы.

14 лет назад
Shuruk
51 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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