Интерактивная карта продажи земельных участков

Необходимо создать 2 интерактивные карты для сайта, продающего земельные участки.

Есть отсканированные чертежи разбивочных планов двух поселков: http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/sibola_zemelnie_uchastki.gif http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/gorka_zemelnie_uchastki.gif

По уровню оформления и функциональности требуется что-то вроде вот этого: http://chudskoy.fakt-group.ru/uchastki/sxema-posyolka/

Схемы поселков большие, необходимо чтобы итоговые карты влезали по ширине в 960px и при этом были как наглядными, так и удобными для посетителя.

Просьба присылать заявки с оценкой бюджета и сроками исполнения работы.