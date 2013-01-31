Интерактивные схемы залов сайта театральной кассы

с админкой + шаблонный инет магазин.

ОБЩЕНИЕ НАЧИНАЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПИСЬМА сюда [email protected] или vk.com/hesdone С ЦЕНАМИ ПОПУНКТНО!!!! Самореклама в заявке меня не интересует.

Полное ТЗ:

1. Стандартный инет магазин с шаблонным дизайном, можно на joomla с joomshopping (в наличии хостинг, Джумла 2.5 и Joomshopping для нее) или аналог чем легче, тем лучше, с следующим функционалом (из готовых модулей):

а) Фильтр по категориям рок, поп, еtc (реализовывается категориями, см. parter.ua, есть в стандартных функциях движков большинства магазинов)

б) Календарь – возможность фильтровать события по дате (стандартная функция)

в) Поиск – возможность искать события по ключевым словам (стандартная функция)

г) Регистрация пользователей с сохранением контактных данных, автоматическая периодическая рассылка новостей сайта по ним (есть модуль под Джумла - acymailing )

д) Блок webkassa рекомендует. Может быть реализован категориями. Пример на parter.ua (стандартная функция)

е) Статическая схема зала с одновременным обзором наличия товара и кнопок покупки.

Пример простой инет кассы с минимальным фукционалом: repertuar.com.ua.

ж) Возможность покупки электронных билетов с оплатой картой и автоматической отправкой билетов на имейл покупателя. Пример сайтов с такой возможностью: karabas.com, v-ticket.com.ua (есть модули для Джумла)

2. Интерактивные схемы залов покупки билетов с прикручиванием к сайту, трансляция:

а) Схемы реализованы на Parter.ua, Karabas.com. Нужно отображение цены билета при наведении курсора на место на схеме, как на Karabas.com. Готовое решение: tbooking.ru , http://www.phpjabbers.com/ticket-booking-script/demo.php

Уже куплено: http://www.extensionsforjoomla.com/livedemo/vikevents/

Этих залов Киева: http://prometeyme.umi.ru/shemy_zalov/

б) Трансляция схем - билетный склад находится у компании-источника, например концерт http://karabas.com/ru/kiev/--order/71931084.html, другая фирма транслирует и продает билеты источника http://kiev.internet-bilet.ua/events/1589/Dzho-Koker-Joe-Cocker/ (реализовывается через API подключение)