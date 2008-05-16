Интернет-магазин и распределённый доступ

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

PHP/MySQL, JavaServlets/MySQL, HTML, Javascript, CSS

http://www.tvm-goldfish.spb.ru/portfolio.php

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
goldfish1975
Виталий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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