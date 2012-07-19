Интернет-магазин на движок.

Примерно опишу задачу.

Есть готовый сайт, с вёрсткой и наполнением.

В силу того, что из него нужно сделать полноценный интернет магазин, необходим перенос на соответствующую CMS.

Из того, что должна уметь цмс:

Гибкий сео модуль, присвоение сео тегов как рубрикам так и конечным товарам.

Автоматическое добавление метатегов в альты картинок, автоматическое добавление названия товара в title, keywords и т.д

Организовать удобную навигацию в магазине, подводящую к покупке

- каталог произвольной вложенности, размещение одного товара в нескольких категориях;

- сопутствующие товары;

- подбор товаров по параметрам, фильтрация списка товаров;

- скрытые категории, специальные группы товаров (товары на главной странице, спецпредложения)

- поиск товаров по названию, описанию и артикулу;

- сортировка товаров покупателем по цене, по алфавиту, ручная сортировка менеджером магазина;

- модификации товара (по цвету, размеру, количеству в упаковке) в одной карточке товара с возможностью задать различные цены и веса для модификаций;

- спецблоки с товарами, акциями, баннерами.

- возможность создания многоязычного магазина.

Принимать заказы и оплату за них, рассчитывать стоимость доставки

- корзина, отображаемая отдельной страницей или в боковой панели;

- ввод дополнительных данных в корзине, в т.ч. загрузка файла, например, для нанесения на товар;

- процесс оформления заказа с настраиваемым дизайном, способами оплаты и доставки;

- поддержка приёма электронных денег напрямую и через агрегаторов;

- поддержка приёма пластиковых карт через несколько платёжных шлюзов и агрегаторов;

- поддержка приёма оплаты через терминалы QIWI;

- поддержка оплаты через PayPal;

- привязка способов оплаты к способам доставки;

- расчёт стоимости доставки в зависимости от адреса получателя

- регистрация покупателей (необязательная);

- отслеживание статуса заказа покупателем.

13.продвинутые карточки товаров

- удобный редактор (WYSIWYG, похож на Word) с возможностью загрузки изображений в описания;

- любое количество изображений, прикрепляемых к товару, изменение их порядка перетаскиванием мыши, подписи к изображениям;

- автоматическое масштабирование изображений (создание набора картинок разного размера), автосоздание предпросмотра изображений;

- короткое и полное описание товара, набор параметров, свойств, розничная, закупочная, старая цена, цена за партию от Х штук и более;

- редактируемые SEO-параметры товара;

- прикрепление сопутствующих товаров;

- возможность копирования товара;

- создание модификаций товара, отличающихся по выбранным свойствам (например, цвет или размер);

- возможность создания модификаций с несколькими свойствами (например, рубашка ворот 42 рост 178);

- возможность задать разные цены и веса для модификаций (можно использовать для продажи штучно и партиями);

- поддержка остатков по каждой модификации;

- групповое редактирование модификаций: все, с данным свойством, конкретная модификация;

- добавлять к товару (или его модификациям) цифровые коды для продажи софта, контента или бонусных кодов.

14.Управлять ценами, остатками. Синхронизироваться с учётом

- разделение каталога на «Каталог на сайте» (представление для покупателей) и «Склад» (представление для учёта остатков и импорта прайс-листов поставщиков);

- учет остатков на складе по каждому артикулу;

- возможность ведения Склада и Каталога на сайте в различных валютах. Пересчет кросс-курса по ЦБ РФ или вручную задаваемым множителем;

- ручное и автоматическое скрывание товара с сайта;

- колонки цен и их привязка к группам покупателей;

- возможность в зависимости от наличия товара на Складе показывать кнопку «Под заказ» или показывать возможность оперативной доставки;

- групповые действия с товарами: добавление и удаление из категорий, временное скрывание с сайта, перемещение, редактирование параметров;

15.Вести историю заказов покупателей, назначать скидки и повышать лояльность

- получать оповещения о новых заказах на e-mail;

- редактировать шаблон письма о заказе покупателю;

- управлять статусами заказов, редактировать информацию в заказе;

- печатать товарные чеки на заказы;

- вести список покупателей с контактными данными и историей заказов;

- скидки по сумме заказа, отображаемые покупателю при оформлении заказа (число или %);

- скидки, назначаемые персонально менеджером;

- накопительные скидки;

- регистрация покупателей в магазине (по желанию);

- сегментация покупателей по группам.

На основании вышеизложенного от вас примерная сумма и срок исполнения и название CMS на которой будет реализованно.

P.S Контент менеджмент в сумму не включать.