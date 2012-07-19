Программист, который взялся за разработку поиска, после получения предоплаты, мягко говоря отказался доделывать поиск, как нужно, в итоге получился незавершенный поиск, который нужно доработать! http://snasti-rybolova.ru/spinningi/ вот сам поиск сбоку. Он сделан на аджаксе, работает ...
Интернет-магазин на движок.
Примерно опишу задачу.
Есть готовый сайт, с вёрсткой и наполнением.
В силу того, что из него нужно сделать полноценный интернет магазин, необходим перенос на соответствующую CMS.
Из того, что должна уметь цмс:
Гибкий сео модуль, присвоение сео тегов как рубрикам так и конечным товарам.
Автоматическое добавление метатегов в альты картинок, автоматическое добавление названия товара в title, keywords и т.д
Организовать удобную навигацию в магазине, подводящую к покупке
- каталог произвольной вложенности, размещение одного товара в нескольких категориях;
- сопутствующие товары;
- подбор товаров по параметрам, фильтрация списка товаров;
- скрытые категории, специальные группы товаров (товары на главной странице, спецпредложения)
- поиск товаров по названию, описанию и артикулу;
- сортировка товаров покупателем по цене, по алфавиту, ручная сортировка менеджером магазина;
- модификации товара (по цвету, размеру, количеству в упаковке) в одной карточке товара с возможностью задать различные цены и веса для модификаций;
- спецблоки с товарами, акциями, баннерами.
- возможность создания многоязычного магазина.
Принимать заказы и оплату за них, рассчитывать стоимость доставки
- корзина, отображаемая отдельной страницей или в боковой панели;
- ввод дополнительных данных в корзине, в т.ч. загрузка файла, например, для нанесения на товар;
- процесс оформления заказа с настраиваемым дизайном, способами оплаты и доставки;
- поддержка приёма электронных денег напрямую и через агрегаторов;
- поддержка приёма пластиковых карт через несколько платёжных шлюзов и агрегаторов;
- поддержка приёма оплаты через терминалы QIWI;
- поддержка оплаты через PayPal;
- привязка способов оплаты к способам доставки;
- расчёт стоимости доставки в зависимости от адреса получателя
- регистрация покупателей (необязательная);
- отслеживание статуса заказа покупателем.
13.продвинутые карточки товаров
- удобный редактор (WYSIWYG, похож на Word) с возможностью загрузки изображений в описания;
- любое количество изображений, прикрепляемых к товару, изменение их порядка перетаскиванием мыши, подписи к изображениям;
- автоматическое масштабирование изображений (создание набора картинок разного размера), автосоздание предпросмотра изображений;
- короткое и полное описание товара, набор параметров, свойств, розничная, закупочная, старая цена, цена за партию от Х штук и более;
- редактируемые SEO-параметры товара;
- прикрепление сопутствующих товаров;
- возможность копирования товара;
- создание модификаций товара, отличающихся по выбранным свойствам (например, цвет или размер);
- возможность создания модификаций с несколькими свойствами (например, рубашка ворот 42 рост 178);
- возможность задать разные цены и веса для модификаций (можно использовать для продажи штучно и партиями);
- поддержка остатков по каждой модификации;
- групповое редактирование модификаций: все, с данным свойством, конкретная модификация;
- добавлять к товару (или его модификациям) цифровые коды для продажи софта, контента или бонусных кодов.
14.Управлять ценами, остатками. Синхронизироваться с учётом
- разделение каталога на «Каталог на сайте» (представление для покупателей) и «Склад» (представление для учёта остатков и импорта прайс-листов поставщиков);
- учет остатков на складе по каждому артикулу;
- возможность ведения Склада и Каталога на сайте в различных валютах. Пересчет кросс-курса по ЦБ РФ или вручную задаваемым множителем;
- ручное и автоматическое скрывание товара с сайта;
- колонки цен и их привязка к группам покупателей;
- возможность в зависимости от наличия товара на Складе показывать кнопку «Под заказ» или показывать возможность оперативной доставки;
- групповые действия с товарами: добавление и удаление из категорий, временное скрывание с сайта, перемещение, редактирование параметров;
15.Вести историю заказов покупателей, назначать скидки и повышать лояльность
- получать оповещения о новых заказах на e-mail;
- редактировать шаблон письма о заказе покупателю;
- управлять статусами заказов, редактировать информацию в заказе;
- печатать товарные чеки на заказы;
- вести список покупателей с контактными данными и историей заказов;
- скидки по сумме заказа, отображаемые покупателю при оформлении заказа (число или %);
- скидки, назначаемые персонально менеджером;
- накопительные скидки;
- регистрация покупателей в магазине (по желанию);
- сегментация покупателей по группам.
На основании вышеизложенного от вас примерная сумма и срок исполнения и название CMS на которой будет реализованно.
P.S Контент менеджмент в сумму не включать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищем программиста для написания небольшой программы для работы с директом http://api.yandex.ru/direct/ Прошу откликаться на вакансию только кандидатов хорошо знакомых с директом и с API. Программа должна удалять фразы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задача: Написать расширение для PHP, которое будет позволять посредством вызова одной функции выполнять нужный алгоритм. Вход и выход функции - текстовые данные. Так же должен передаваться флаг ошибки выполнения. Что у ...Завершен13 лет назад
- $50
Полное ТЗ во вложении. Техническое задание на создание парсера в файлы XLS + CSV по категориям + папка с JPG/GIF. Интернет-магазин. Цель: Подготовка БД объектов для загрузки на ...Завершен13 лет назад
Нужен простенький фильтр товаров для виртуемарта с возможностью в дальнейшем его доработать и расширить возможности. Нужны следующие параметры: Цена: от ... до ... Производитель: ... Поиск - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт www.iza-bella.ru , движок - FlyCms 1.0 (phpшный с открытым кодом). В шапке можно видеть поле Бренды, раскрывающийся список. Проблемы: 1. В него не вмещается количество продаваемых брендов. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на Joomla, нужно сделать модуль портфолио, как на Neocinema.ru Т.е. нужно сделать отдельный раздел в админке, в котором можно будет создавать неограниченное количество страниц. Каждая новая страница должна отображаться в разделе портфолио ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На странице много таких элементов с чекбоксами: Футболка со слоном Нужно реализовать ...Завершен13 лет назад
- $1000
Требуется разработчик для создания интернет-магазина с нестандартным функционалом.Завершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Требуется разработка личного кабинета пользователя. 1. Регистрация пользователя 2. После регистрации пользователь получает свою реферальную ссылку. 3. Возможность переписки личными сообщениями между рефералами. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад