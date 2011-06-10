Интернет-магазин на UMI.CMS по ТЗ

Необходимо написать программный код надстраиваемого модуля к бесплатной электронной почте (Gmail, Mail.ru и подобным) согласно запатентованного алгоритма. К сотрудничеству приглашаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО программисты из г. Киева, детали после подписания договора о конфиденциальности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ вышлю, связь сразу в ICQ
Обязательное требование – опыт работы с системой, пакет Commerce
Дизайн есть
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