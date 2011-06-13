Интернет-магазин на UMI.CMS по ТЗ

Необходимо дополнить какой то компонент или разработать новый для бронирования отлей. По типу http://reserve-hotels.com.ua/catalog/9/171/226.html ну открывание при клики номера можно не делать. Эстетичность не главное нужно что бы работало! Нужно. 1. Краткое описание отеля потом фото 2. Потом фото ...